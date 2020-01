Eine Beamtin trifft in Gotha auf einen verwirrten Renter und geleitet diesen nach Hause. (Symbolbild)

Nie außer Dienst: Polizistin bringt verwirrten 88-Jährigen nach Hause

Eine Einsatzbeamtin aus Gotha traf vergangenen Donnerstag, auf dem Weg nach Hause auf einen 88-jährigen Mann, der offensichtlich Hilfe benötigte. Er war zu Fuß in der Salzgitterstraße in Gotha unterwegs und für die Witterungsverhältnisse unzureichend bekleidet.

Die Kollegin setzte sich mit dem Inspektionsdienst Gotha in Verbindung, um zu erfragen, ob es einen aktuellen Vermisstenfall gibt. Die Kollegen in der Wache verneinten und konnten zunächst aufgrund der Einsatzlage keinen Funkstreifenwagen entsenden. Daraufhin entschloss sich die Kollegin, den Rentner anzusprechen und in ihr Fahrzeug zu bitten.

Der Rentner sei nur aus dem Haus gegangen um die Post zu holen

Er berichtete, dass er lediglich aus dem Haus ging, um seine Post zu holen. Angaben zu seinem Namen oder seinem Wohnort konnte er nicht machen. Anhand der mitgeführten Post wurde eine mögliche Wohnanschrift festgestellt, die sich nach Überprüfung der polizeilichen Informationssysteme und Rückinformation durch die Wache bestätigte.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich zwischenzeitlich die Familie des älteren Herrn bei der Polizei gemeldet, um ihren Vater und Ehemann als vermisst zu melden. Ihnen konnte nun schon am Telefon mitgeteilt werden, dass ihr Familienmitglied wohlbehalten angetroffen wurde. Die Kollegin brachte den 88-Jährigen anschließend direkt zur Wohnanschrift, wo die Familie mit einer warmen Decke bereits auf ihn wartete.

Blumenstrauß und Danksagungskarte für die hilfsbereite Polizistin

Wenige Tage später erschien die Familie auf der Dienststelle und überbrachte der Kollegin einen Blumenstrauß und eine Danksagungskarte, um damit ihren Dank zum Ausdruck zu bringen. Das ganze Geschehen wurde mit einem emotionalen Telefonat abgeschlossen, da die Kollegin die Blumen nicht persönlich übernehmen konnte.

