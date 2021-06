Niedrige Corona-Inzidenz im Kreis Gotha

Im Kreis Gotha sind aktuell 51 Personen an Corona erkrankt, fünf von ihnen müssen stationär in Krankenhäusern behandelt werden.

Gotha. Auch am zweiten Tag liegt der Inzidenzwert im Landkreis Gotha unter 10. Aktuell sind 51 Menschen an Corona erkrankt.

Nach wie vor werden fünf Personen, die an Corona erkrankt sind, stationär in den Kliniken des Landkreises Gotha behandelt – davon drei intensivmedizinisch. Insgesamt sind derzeit 51 Menschen an Covid-19 erkrankt, sechs weniger als am Vortag.

Corona-Blog: Pandemie verändert Wohnbedürfnisse in Thüringen – Schlusslicht Unstrut-Hainich-Kreis lockert nun auch

Mit Stand vom 21. Juni wurden laut Robert-Koch-Institut seit Pandemiebeginn 9206 Personen positiv getestet. Inzwischen sind 8905 Personen genesen und bislang 250 Personen verstorben. Der Inzidenzwert liegt bei 9,6.