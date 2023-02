Niveauvolle Annahmestellen dereinst für den Landkreis Gotha

Kreis Gotha. In unserer Reihe „Geschichte des Gothaer Landes“ geht es um die Versorgung mit Backwaren und das Dienstleistungszentrum.

Zum Thema Dienstleistungen und Reparaturen gab es zu DDR-Zeiten Kritik seitens der Bevölkerung. Der Missstand war hausgemacht, denn mit Verstaatlichungswellen zerstörte die DDR den Mittelstand, Handwerk und kleinere Industriebetriebe. Die letzte große Verstaatlichungswelle gab es 1972.

Zur Mitte der 1980er-Jahre war die Misere so groß, dass sich der Kreistag mit dem leidigen Thema beschäftigen musste. Der Bevölkerung des Kreises Gotha standen zu dieser Zeit im Dienstleistungsbereich noch 23 Produktionsgenossenschaften (PGH) und nur noch 628 Privathandwerker zur Verfügung. Zwischen 1976 und 1984 wurden zwar 375 Gewerbegenehmigungen erteilt, davon 232 im Bereich der öffentlichen Versorgung, jedoch durch die Altersstruktur im privaten Handwerk wieder aufgefressen. 372 Betriebsinhaber hatten infolge hohen Alters, Krankheit oder Tod die Tätigkeit eingestellt.

Es gab im Kreis zu jener Zeit 78 Bäckereien, 39 Elektroinstallations- und Maschinenbaubetriebe, 41 Fleischereien, 21 Friseure, 18 Herrenschneider, 11 Korbmacher, 33 Schuhmacher, 18 Schmiede, 17 Spielwarenhersteller, 25 Sattler und Tapezierer, 47 Tischler und 18 Uhrmacher im privaten Sektor.

In bestimmten Berufen, wie den Bäckern, wo es oft zur Geschäftsaufgabe wegen Berufskrankheiten kam, war die Lage besonders prekär. Die Backwarenversorgung im Kreis lag drei Jahre vor der politischen Wende am Boden. In den Gemeinden Seebergen, Aspach, Emleben, Engelsbach, Fröttstädt, Georgenthal, Günthersleben, Haina, Hochheim, Leina, Mechterstädt, Ohrdruf, Pferdingsleben, Schmerbach, Schwabhausen, Teutleben, Tüttleben, Wandersleben und Friemar gab es keine Bäckerei mehr. Lediglich in Hörselgau war es gelungen, die alte Gemeindebäckerei zu reaktivieren.

Fazit: Jährlich müssten zehn bis fünfzehn Jugendliche zu Bäckern ausgebildet werden. Auch die alte Konsum-Brotfabrik an der Geyerstraße konnte den Bedarf nicht decken. Auf Grund dieser Tatsachen forderte der Rat des Kreises mehr Gemeinschaftsarbeit zwischen Volkseigenen Betrieben (VEB), Produktionsgenossenschaften (PGH) und privaten Dienstleistern. Auch Einkaufs- und Liefergenossenschaften (ELG) des Handwerks sollten mehr Förderung erfahren.

Dienstleistungszentrum aufgebaut

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Ausbau des Dienstleistungs- und Reparatursektors, wobei dem VEB Dienstleistungsbetrieb (DLB) Gotha eine besondere Rolle zukam. Er sollte zum Dienstleistungszentrum des Kreises werden. Das Annahme-, Vertriebs- und Transportsystem galt es zu optimieren. 186 Leistungsarten wollte man bis 1990 in der Kundendienstzentrale des DLB anbieten. So sollte zum Beispiel die Reparatur von Elektro-Großgeräten wie Kühlschränken auch nach 16 Uhr innerhalb drei Stunden möglich sein, in Kooperation mit dem Handwerk. Mit Unterstützung der Räte der Städte und Gemeinden galt es weitere „örtliche Reserven“ aufzuspüren, die Annahmestellen und Agenturen niveauvoll zu gestalten und das Sortiment zu erweitern: In den Gemeinden Mechterstädt, Leina, Sonneborn, Laucha, Winterstein, Ernstroda, Fischbach, Ballstädt, Seebergen, Gräfenhain, Nauendorf, Wölfis, Luisenthal, Herrenhof, Hohenkirchen, Uelleben, Catterfeld sowie in Waltershausen-Ibenhain fehlten noch Annahmestellen.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Gotha wurde ein entsprechendes Objekt zur Errichtung eines Hauses der Dienste gefunden: das Lucas-Cranach-Haus auf dem oberen Hauptmarkt, heute Mehrgenerationenhaus. Die erforderlichen Investmittel kamen vom Kombinat für Hauswirtschaftliche Dienstleistungen des Bezirkes Erfurt.