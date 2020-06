Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch einmal Markt im Park in Ohrdruf

Der Markt im Park lädt nach fünf Wochenenden vorerst zum letzten Mal in das Areal rund um die Burg Ohrdruf an der Gothaer Straße 30 ein, teilt die Betreibergesellschaft Arcos aus Suhl mit. Von zehn bis 17 Uhr am 26. und am 27. Juni gebe es wie in den Vorwochen traditionelle Marktangebote und einen thematischen Schwerpunkt. Er liege diesmal auf einer großen Auswahl dekorativer Handarbeiten aus Keramik und Glas, kündigt Projektleiter René Krug an.

Es haben sich über 40 verschiedene Händler angesagt, ergänzt er. Der Eintritt ist unentgeltlich, außerdem gibt es unentgeltliche Parkgelegenheiten nahe am Eingang des Marktgeländes. Das Burggelände hat Arcos-Chef „Gartenkönig“ André König gepachtet und in den vergangenen Jahren dort ein vielfältiges auch kulturelles Veranstaltungsangebot realisiert. In der Corona-Krise sind jedoch nur Märkte erlaubt.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.