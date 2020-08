Noch freie Plätze im Tagesseminar für Flüchtlingshelfer

Sophia Dobritzsch (von Links) und Anika Wieland (beide von der Koordinierungsstelle Ehrenamt für Flüchtlingsarbeit der Diakonie Gotha): Hier übergeben sie 300 Masken an Elena Efimova (Verein Zukunftsorientierte Förderung).

Gotha. Traumaverarbeitung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe

Für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe gibt es ein Tagesseminar zur Verarbeitung von Stress- und Trauma-Symptomen. Eingeladen hat die Koordinierungsstelle für Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit des Diakoniewerks Gotha (EFA). Ehrenamtliche hören von Flüchtlingen immer wieder Geschichten Flucht und Vertreibung, Vergewaltigung und Verletzung, Todesängste und das macht Stress.

Die Methode „Tension & Trauma Releasing Exercises“ (TRE) soll Körperübungen zeigen, die das Verarbeitungssystem des Körpers anstoßen. Zudem könnten sie Teilnehmer mehr darüber erfahren, was ein Trauma ist und was im Umgang mit traumatisierten Menschen zu beachten ist, um selbst entspannt zu bleiben, hieß es weiter. Das Seminar am Dienstag, 1. September, 9 bis 16.30 Uhr im Haus der Generationen Waltershausen, Schulplatz 4, ist für zehn Ehrenamtliche vorgesehen und für sie kostenfrei. Derzeit gibt es noch vier freie Plätze.

Anmeldungen: Sophia Dobritzsch, EFA unter Telefon: 03621/30 58 42, E-Mail: efa@diakonie-gotha.de