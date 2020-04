Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Notbetreuung in Gothas Kindergärten wird erweitert

Ab Montag, 27. April, wird die Notbetreuung in den Kindertagesstätten für bestimmte Bedarfs- und Berufsgruppen neu geregelt. Das betrifft auch die Einrichtungen in der Stadt Gotha. So sollen jetzt Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden in die Gruppe A+ aufgenommen werden. Das bedeutet, dass der Leitung ein Antrag mit der schriftlichen Darlegung der Lebenssituation vorzulegen ist.

In der Gruppe B kommen jetzt Kinder der Eltern hinzu, die in der Bundesagentur für Arbeit, Jobcentern, Sozialämtern, der Thüringer Aufbaubank oder als pädagogisches Personal der Schulen und Kindertageseinrichtungen tätig sind. Hier müssen neben dem Antrag für die Gruppe B auch Arbeitgeber- oder Auftragsgeberbescheinigungen vorgelegt werden. Beim pädagogischen Personal ist zudem eine Bestätigung der Schule oder Kindertageseinrichtung notwendig, in der man arbeitet.

Eltern, die selbst am Präsenzunterricht teilnehmen, legen eine Bescheinigung über die Eigenschaft als Schüler, Auszubildender oder Student vor. Für die Gruppe B gilt die Zwei-Eltern-Regelung. Das bedeutet, dass beide Eltern zur Notbetreuung berechtigt sein müssen.

Voraussetzung für jegliche Notbetreuung sei es, dass ausreichend Betreuungspersonal zur Verfügung steht und die räumlichen Gegebenheiten in dem jeweiligen Kindergarten auch den Vorgaben des Gesundheitsamtes und des Landes entsprechen, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit.

Eine Kostenbefreiung oder -erstattung der Elternbeiträge durch das Land greift nach Beschluss der Landesregierung nicht für diejenigen Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen.

Anträge zur Notbetreuung sind unter www.gotha.de abrufbar.