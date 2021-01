Notbetreuung wird in Drei-Gleichen-Kitas gut genutzt

Etwa 40 bis 50 Prozent der Mädchen und Jungen, die einen Platz in einer der sechs Kindertagesstätten in der Landgemeinde Drei Gleichen haben, kommen auch in die Notbetreuung, die wegen des Lockdowns in der Corona-Pandemie momentan den regulären Betrieb ersetzt. Das sagte Bürgermeister Jens Leffler (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Gemeinde betreibt die Einrichtungen in den Ortsteilen Seebergen, Wechmar und Günthersleben. Freie Träger haben die Kindergärten in Wandersleben (DRK), Grabsleben (Volkssolidarität) und Mühlberg (Awo) in ihrer Regie. „Bisher sind wir mit den Kitas gut durch die Pandemie gekommen und mussten noch keine Einrichtung wegen eventueller Infektionen schließen“, so Leffler. "Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt."