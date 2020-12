Notorische Ruhestörer landen in Gewahrsam - Teurer Unfall mit Zuckerrüben-Auflieger - Wieder Automat gesprengt

Notorische Ruhestörer landen in Gewahrsam

In der Nacht zu Sonnabend gegen 23 Uhr wurde die Polizei Gotha über andauernden Lärm zur Bürgeraue auf einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes gerufen. Die Beamten trafen auf eine Gruppe, welche laut Polizei deutlich dem Alkohol zugesprochen hatten. Ein belehrendes Gespräch und das Aussprechen eines Platzverweises verschafften zunächst Abhilfe.

Um 1.19 Uhr kam es zum erneuten Einsatz aufgrund von unzulässigen Lärm. Diesmal fanden sich die Partylustigen am Schlossberg in der Friedrich-Jacob-Straße ein. Die selbige fünfköpfige Gruppierung verursachte erneut Lärm und hielt sich in keinster Weise an die Infektionsschutzbestimmungen. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzulässigen Lärm und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

Als Spitze des Eisberges zeigten sich zwei stark alkoholisierte 18- jährige gänzlich uneinsichtig und kamen einem erneuten Platzverweis nicht nach. Zur Unterbindung weiterer Ordnungswidrigkeiten und zur Durchsetzung eines Platzverweises wurden die beiden 18- jährigen in Gewahrsam genommen.

Auf Auflieger mit Zuckerrüben aufgefahren: Rund 13.000 Euro Schaden

Am Freitag gegen 18 Uhr fuhr ein 78-jähriger VW-Fahrer von Töpfleben kommend in Richtung Günthersleben-Wechmar. Zu dem Zeitpunkt wurde auf der Landstraße 1045 eine Sattelzugmaschine und Sattelauflieger mit Zuckerrüben beladen. Um andere Verkehrsteilnehmer auf die Situation zu warnen, hatte der Lkw-Fahrer Lampen sichtbar eingeschaltet. Trotz Beleuchtung und Warnblicklicht fuhr der VW-Fahrer jedoch auf den Sattelauflieger auf. Glücklicher Weise wurde niemand verletzt. Der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Freitagabend mit 1,7 Promille unterwegs

In der Nacht auf Samstag führte die Polizei Gotha eine mobile Verkehrsüberwachung durch. Gegen 22:25 Uhr wurde auf der Landstraße 1027 eine 63- jährige Renault-Fahrerin kontrolliert. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,70 Promille. Die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Folgen der Alkoholfahrt waren eine Blutentnahme und die Einziehung des Führerscheins

Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonnabend sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomat in der Schulstraße in Gräfentonna mit einem unbekannten Mittel auf. Gegen 1.15 Uhr hörten Zeugen einen Knall und alarmierten die Polizei. Der oder die Täter flüchteten mit Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0286476/2020.

Drei unbekannten Tätern gelang es zuvor, einen Geldautomaten in Waltershausen zu sprengen. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen