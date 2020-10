Nottleben denkt zukunftsnah in Sachen Wohnen

Die kleine Gemeinde Nottleben – nordöstlich von Gotha direkt an der Nesse gelegen – will jungen Familien das Leben auf dem Lande schmackhaft machen. Das Dorf, welches mitten im Ackerbaugebiet des Thüringer Beckens liegt und zur Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue gehört, will sich in Sachen Wohngebiet erweitern.

Schon jetzt ist sich Bürgermeister Jochem Bachies (parteilos) sicher, dass Nottleben in 30 Jahren mehr Einwohner haben wird als jetzt. Gegenwärtig leben 424 Einwohner in der Gemeinde, genau 162 Haushalte sind eingetragen.

Die Altersstruktur sei gemischt, da es immer mehr junge Leute wieder in ihr Dorf zurückzieht. Das komme daher, weil die Lage Nottlebens gar nicht so unbedeutend ist. Bachies: Wir liegen zwischen Gotha und Erfurt, nur einen Steinwurf von Arnstadt entfernt. Das sind alles gute Voraussetzungen.

Ein Wohnhaus für mehrere Generationen

Der Gemeindechef hat sich schon vor geraumer Zeit Gedanken gemacht, wie Nottleben seine Zukunft noch besser gestalten kann. So stellte er dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Flächennutzungsplan vor, der hinter den Grundstücken an der Hauptstraße, Richtung Sportplatz, ein neues Wohngebiet vorsieht.

„Es sind alles gemeindeeigene Flächen, sodass wir nichts von Privat ankaufen müssen“, sagt Jochem Bachies. Angedacht seien 30 bis 40 Wohneinheiten in Form von Einfamilienhäusern.

Wie der Nottleber Bürgermeister bestätigt, sei die Nachfrage an Baugrundstücken enorm gestiegen. Nach Aussage des Gemeindechefs gebe es im Dorf keine Lücke, die nicht bebaut werden könne.

Mit dem Flächennutzungsplan, der zudem der erste in seiner Form für Nottleben ist, soll außerdem der ländliche Raum gestärkt werden. Angedacht sind aber nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten. „Mir schwebt da auch ein generationsübergreifendes Wohnen vor“, so Bachies weiter. Hilfe zum Aufstellen eines entsprechenden Nutzungsplanes hat sich die Gemeinde beim Erfurter Planungsbüro Walther & Walther gesucht.

Neben der Wohnbebauung ist auch an eine Sondernutzungsfläche gedacht. So kann sich der Bürgermeister des Nesseaue-Ortes ein Therapiezentrum mit Pferden vorstellen. Vor Ort gibt es bereits einen Pferdehof, der von Antje Hilbig geführt wird.

Der Plan sieht vor, das im Therapiezentrum Kinder und Jugendliche mit Handicap von erfahrenen Therapeuten an den Umgang mit Pferden herangeführt werden. Das Zentrum solle so ausgebaut werden, dass auch Praxisräume für einen Tierarzt zur Verfügung stehen.

Doch bevor es soweit ist, muss der Flächennutzungsplan vom Gemeinderat diskutiert und bestätigt werden.

Die Umsetzung des Vorhabens wird nach Angaben vom Bürgermeister nicht vor 2022 erfolgen, denn bis dahin sind noch einige Hürden zu meistern, wie beispielsweise die Nutzung von Fördermitteln von Land und Bund. Jochem Bachies weiß, ohne Förderung kann sich die Gemeinde so ein Vorhaben finanziell nicht leisten.

Künftig soll auch darüber nachgedacht werden, ob in Nottleben nicht wieder ein Verkaufsladen mit Dingen des täglichen Bedarfs angeboten werden kann. Bisher wird das Dorf von mobilen Händlern angefahren, die Fleisch- und Wurstwaren, Backwaren und Tiefkühlkost vorhalten. Ein Dorfladen wäre da eine Alternative.