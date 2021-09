Odin, der Lernwillige

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Der Labrador-Schäferhund-Mischling soll endlich raus aus dem Tierheim

Mit unserem heutigen Beitrag möchten wir den Hund Odin in Erinnerung bringen, der an dieser Stelle im März 2021 bereits einmal vorgestellt wurde. Leider hat Odin bisher kein neues Zuhause gefunden, obwohl das für ihn wirklich wichtig wäre. Denn Odin ist erst drei Jahre alt und soll doch nicht sein ganzes Leben im Tierheim verbringen müssen.

Odin ist ein Labrador-Schäferhund-Mischling und wurde im Tierheim abgegeben, weil seine Besitzer von ihm überfordert waren. Sie hatten ihn über Ebay-Kleinanzeigen erworben, die Verkäufer nahmen den Hund nicht zurück.

Der Rüde ist sehr agil, aber auch sehr unsicher. Das macht den Umgang mit ihm nicht einfach. Tierheim-Mitarbeiter Maik Timmler jedoch ist es inzwischen gelungen, Vertrauen zu Odin aufzubauen. So weiß Maik Timmler genau, wie Odin einzuschätzen ist.„Odin ist sehr lernwillig“, sagt Maik Timmler. So beherrsche der Hund mittlerweile die Kommandos Sitz und Platz. An der Leinenführigkeit müsse allerdings noch gearbeitet werden.

Odin braucht auf alle Fälle Menschen mit Hundeerfahrung, denn ein Anfängerhund ist er nicht. Das Wichtigste ist, Vertrauen aufzubauen. Das dauert meist eine geraume Zeit.„Man muss unterwegs mit Odin immer hellwach sein“, sagt Maik Timmler – zum Beispiel bei Begegnungen mit Radfahrern oder anderen Hunden. Deshalb sollten Interessenten auf alle Fälle agile Menschen sein, denn der junge Odin stellt kräftemäßig gewisse Anforderungen.

Als reiner Wohnungshund ist Odin nicht geeignet, auch kleinere Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Am besten wäre für Odin ein Ehepaar, das Erfahrung mit Hunden und ausreichend Zeit hat, mit dem Hund etwas zu unternehmen.

Odins Schicksal liegt Maik Timmler sehr am Herzen. „Odin ist ein dufter Hund“, sagt er. Wer sich für Odin interessiert, ist im Tierheim herzlich willkommen. Beim gemeinsamen Gassigehen vom Tierheim aus lässt sich recht schnell erkennen, ob die Chemie stimmt. Und vielleicht gelingt es ja doch noch, dass für Odin bald ein neues Leben beginnen kann.

Mehr Informationen im Tierheim unter Tel. 03621 / 755 425