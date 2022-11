Öffentliches Gespräch in Gotha zur Erneuerung in der katholischen Kirche

Gotha. Eine Gesprächsrunde am 30. November 2022 im Gemeindehaus Gotha mit Pfarrer Christian Bock will über den Synodalen Weg informieren.

Wie geht es weiter mit der katholischen Kirche in Deutschland? Ist der Synodale Weg eine Lösung? Darauf will am Mittwoch, 30. November, Christian Bock im Gemeindehaus der katholischen Kirchgemeinde Gotha in der Moßlerstraße 17 in einem Gesprächsabend Antworten geben. Der Pfarrer aus Eisenach ist in dieser von der katholischen Kirche in Deutschland organisierten Diskussionsplattform eingebunden, Teilnehmer des Synodalen Wegs. Das Gesprächsformat solle dazu dienen, Geistliche wie Laien in den Erneuerungsprozess der katholischen Kirche einzubeziehen, besagt die Ankündigung.

„Wie bekannt, wurde neben einer Reihe von verabschiedeten Papieren ein Dokument zu einer erneuerten Sexualethik durch die nicht zustande gekommene Mehrheit der Bischöfe abgelehnt“, erinnert Norbert Kaschek von der Kirchgemeinde Gotha. Er war jahrelang Mitglied des Katholikenrats im Bistum Erfurt: „Ich habe da gespürt, wie wichtig Informationen aus erster Hand sind.“ Kaschek spricht sich für den Synodalen Weg aus, für Kirche von unten: „Wir müssen in der katholischen Kirche etwas ändern.“

Wie es damit weiter geht, dazu soll Neues am Mittwoch, 30. November, ab 19 Uhr, im Gemeindehaus mitgeteilt werden.