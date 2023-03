Öl- oder Dieselspur auf A4 führt zu Unfall - Polizei sucht Verursacher

Gotha/Langenhain/Waltershausen. Großer Einsatz auf der A4: Eine lange und gefährliche Öl- oder Dieselspur hat zu einem Unfall geführt. Eine Autofahrerin kam mit ihrem Wagen ins Rutschen und krachte gegen eine Leitplanke.

Am Donnerstag, gegen 13.25 Uhr, hat sich in der Abfahrt der Anschlussstelle Waltershausen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt/am Main ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Mercedes-Fahrerin war laut Autobahnpolizeiinspektion wegen einer Öl- oder Dieselspur ins Rutschen geraten und gegen die Leitplanke gekracht. Sie wurde dabei nicht verletzt, an ihrem Fahrzeug und der Leitplanke entstanden jedoch Sachschäden.

Die Autobahnpolizeiinspektion stellte gemeinsam mit der Landespolizeiinspektion Gotha fest, dass die Fahrbahn von der Anschlussstelle Waltershausen über die L1027 bis auf die B88 nach Thal verunreinigt war. Ab dann verliert sich die Spur. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie der Autobahnmeisterei "Via Solution" haben die Verschmutzungen beseitigt.

Die Autobahnpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können. Sie sollen sich an die Autobahnpolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03622/9160 oder 036601/700 wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.