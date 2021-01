Ölmühle statt kleinem Supermarkt in Tüttleben

Der kleine Supermarkt in Tüttleben stand jahrelang leer. Jetzt, da eine Umgehungsstraße potenzielle Kunden auch noch am Ort vorbeiführt, schienen die Chancen für eine Nutzung noch geringer zu sein. Oft bleibt in solchen Fällen nur noch der Abriss, nicht selten mit Geld vom Steuerzahler bezahlt.

Doch Peter Horn, der seit vielen Jahre mit Lederwaren handelt, sah eine Chance für den Flachbau. Er richtete Lagerräume ein und gestaltete Produktionsräume so, dass der Gesetzgebung zur Lebensmittelherstellung konform gearbeitet werden kann. Es habe 2017 schlimm in dem Gebäude ausgesehen erinnert er sich an die Zeit, in der er mit den Arbeiten begann. Doch sein Thema waren nicht Lederwaren, die er nach wie vor im Portfolio hat, sondern Öle und andere Zutaten, die er auch aus seiner persönlichen Erfahrung als förderlich für eine gesundheitserhaltende Ernährung hält.

Öle aus einheimischen Saaten

Dabei liegt sein Schwerpunkt bei Hanf- , Lein- und Mariendiestel-Öl sowie bald auch Leindotter-Öl, die aus einheimischen Saaten gewonnen werden. Ein wichtiger Partner für ihn ist dabei die Öko-Landwirtschaft von Dr. Ralf Marold aus der Hauptstraße 7 in Mittelsömmern, einem Dorf nördlich von Bad Tennstedt. Von dort bekommt er die Saaten. Mit einer kleinen elektrischen Ölmühle presst er dann das Öl selbst.

Es ist länger bekömmlich, doch nach acht Wochen sind viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe verloren, sagt Horn und empfiehlt daher den Verzehr innerhalb dieser Zeitspanne. Zwar hat Horn stets auch einen kleinen Vorrat im Lager, doch in der Regel presst er das Öl frisch entsprechend den Bestellungen, die ihn jetzt schon umfangreich aus dem Internet über die Adresse am-rothbach.de erreichen. Die Auslieferung von mehr als 100 Flaschen an einem Freitag sei keine Seltenheit, sagt Horn. Die Firma, die er Ende 2018 für den Geschäfts- und Arbeitszweck gegründet hat, heißt Ölmühle am Rothbach, benannt nach einem kleinen Gewässer in der Nähe des Ortes.

Angebot soll auch mit Ölen aus anderen Ländern bereichert werden

Allerdings kann er nicht ausschließlich auf die Belieferung mit Ölsaaten aus der Region setzen, denn er möchte zum Beispiel auch Kürbiskernöl anbieten. Die Kerne bekomme er hier nicht, es müssen die steirischen sein. So geht es ihm auch mit Schwarzkümmelöl. Dort kämen nun mal die besten Saaten aus Ägypten.

Er bezieht sie über einen Naturkost-Versand aus Hamburg. Balsamico-Essig hat er auch. Er bezieht es von einer italienischen Familie, die er kennt. Um fachlich fit zu bleiben, besuchte Horn Naturprodukte-Messen, solange es noch möglich war.

Seine Kunden, so Horn, kaufen überwiegend, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Guter Geschmack werde gern mitgenommen, sei aber nicht das Hauptmotiv. Er berichtet als Beispiel von einer Krebspatientin aus Westthüringen, deren Blutwerte sich durch Ernährungsumstellung so verbessert haben sollen, dass sogar die Hausärztin staunte.

Langfristig möchte Horn in Tüttleben einen kleinen Hofladen einrichten, so dass immer jemand da ist, der auch kompetent zu den Produkten Auskunft geben kann. Im Lockdown wird das wohl nicht möglich sein, danach aber schon, hofft er. Und das könne auch gern gemeinsam mit anderen Anbietern ökologisch produzierter Lebensmittel geschehen. Sein Motiv, mit über 60 noch einmal etwas Neues zu beginnen, sei die Begeisterung über die Wirkung gesunder Ernährung, die er selbst erfuhr.