Ofenbauer in Gotha spendet seit 25 Jahren

600 Euro in bar übergab kürzlich Mark Pruchnewski, Inhaber der gleichnamigen Firma für Kamine, Kachelöfen und Fliesen in der Gothaer Leinastraße, als Spende für die Vereinsarbeit an Olaf Stiehler vom Verband der Behinderten (VdB), Kreisverband Gotha, für die Arbeit des Vereines. Dafür dankbar äußert sich Stiehler auf Nachfrage, da der Ofenbauer den Verband seit 1995 regelmäßig finanziell unterstützt. Ein großer Teil der Angebote des Vereins wie für die Freizeitgestaltung der Mitglieder sei ohne Spenden nicht möglich.

Die Spende werde auch helfen, Reparaturen am Vereinshaus in der Gothaer Damaschkestrasse vornehmen zu können. Pruchnewski sammelt die Spenden regelmäßig unter den Besuchern seiner jährlichen Hausmessen ein. Die nächste Hausmesse gebe es in der Leinastraße 71 am Samstag, dem 10. Oktober von 10 bis 16 Uhr. Dort werde wieder gesammelt, versichert er. Inhaltlich gehe es bei der Hausmesse mitunter um eine Reaktion auf die 2010 novellierte Bundesimmissionsschutzverordnung, die dazu führe, dass Warmluft-Öfen je nach Baujahr modernisiert oder ausgetauscht werden müssen. Zugleich sei die Hausmesse ein Tag der offenen Tür zur Produktpräsentation und zum geselligen Beisammensein.