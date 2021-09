Offene Ateliers in Gotha und Bad Tabarz

Bettina Schünemann steht in ihrem Atelier in der Waschgasse Gotha.

Gotha/Bad Tabarz. Künstler machen Arbeiten und Arbeitsräume sichtbar

Bildende Künstler öffnen am Wochenende, 18./19. September, ihre Ateliers. Während der Pandemie mit geschlossenen Galerien hatten sie wichtige Plattformen verloren.

Die Gothaer haben beschlossen, sich bei der thüringenweiten Aktion zu splitten und jeweils einzeln ihre Ateliers zu öffnen und kein Gruppen-Event zu veranstalten, wie sie das in den letzten Jahren zumeist praktiziert hatten. Das eröffne die Möglichkeit, Einblicke in die tatsächlichen Arbeitsplätze zu geben, sagt Bettina Schünemann. Sie beteiligt sich nach einem Jahr Unterbrechung in Gotha wieder am Tag des offenen Ateliers. Die Künstlerin zeigt in der Waschgasse 6 am Samstag 10 bis 18 Uhr kleine Leinwandarbeiten, Linoldrucke, Leuchtkästen, Assemblagen und Objektkästen. Neu sind ebenfalls die Künstlerhefte.

Zeitgleich stellt Babara Klose ihr Atelier am Arnoldiplatz 1 vor und Malerei. Samstag und Sonntag, jeweils 14 bis 18 Uhr, öffnet Rüdiger Franke sein Atelier in der Roseggerstraße 8. Bei ihm gibt es Zeichnungen, Druckgrafiken zu sehen, heißt es in der Ankündigung des Verbands Bildender Künstler Thüringen.

In Bad Tabarz gibt Isabell Kellner Einblicke in ihre Schmuckwerkstatt und präsentiert Schmuck-Unikate.

