Offene Ateliers in Gotha und Tabarz

In Thüringen öffnen Künstler am dritten Wochenende im September, 19./20., ihre Ateliers und Werkstätten. So auch dieses Jahr. In Gotha beteiligt sich Rüdiger Franke. Er stellt Zeichnungen, Druckgrafiken und Objekte in der Roseggerstraße 8 am Samstag 11 bis 18 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr aus. Thomas Offhaus und Carsten Weitzmann präsentieren am Samstag von 10 bis 21 Uhr gemeinsam Ausstellung und Klang-Installation in der Goldbacher Straße 38a. Nina Klatt-Starke öffnet ihre Schmuck-Werkstatt in der Querstraße 24 am Samstag 10 bis 17 Uhr. Bettina Schünemann zeigt Malerei und Objekte in der Waschgasse 6 am Samstag 10 bis 18 Uhr.

