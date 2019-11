Offene Türen an der Europaschule Waltershausen

Ein Feuerwehrauto fährt ohne Sondersignal auf den Schulhof, Erwachsene und Kinder jeden Alters strömen in die Gebäude der Regelschule Waltershausen am Schulplatz 8. Allmählich wird es am Freitagnachmittag dunkel, die Lichter gehen in vier Etagen des Hauptgebäudes und im parterre des Nebengebäudes an. Es ist der Tag der offenen Tür an der Schule, deren Träger die Stadt Waltershausen ist. Den gibt es bereits seit Anfang der neunziger Jahre, erinnert sich Schulleiterin Regine Herrmann. Es ist auch diesmal Gewimmel in den Gebäuden. Herrmann schätzt, dass weit über 300 Besucher gekommen sind, darunter auch ehemlige Schüler. An der Europaschule betreuen 18 Lehrer einschließlich der Schulleitung 200 Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse. Für den Tag hat Herrmann 20 große Plakate aushängen lassen. Das Foto, das zur Plakatgestaltung genutzt wurde, hat sie selbst aufgenommen.

Auch das Nebengebäude am Schulplatz ist geöffnet. Foto: Peter Riecke Doch damit war der Vorbereitung nicht genug. Ein Teil der über 20 Stationen wurde in einer Projektwoche vorbereitet. Dazu zählten Exkursionen in Wälder. Im Ergebnis konnten sich die Besucher des Tages der offenen Tür in der Station „Der Wald - Ein Paradies nebenan“ Modelle vom Aussterben bedrohter Tiere anschauen. Schüler zeigten in einem Experiment, wie das Wasser in der Natur gefiltert wird. Wasser durch Gestein zu filtern zeigen Lennart Kitschke und Jakob Becker aus der Klasse 6/2. Foto: Peter Riecke Von zehn Arbeitsgemeinschaften zeigten acht ihr Können. Das begann bei der Arbeitsgemeinschaft Schülercafé, die mit Getränken über Quiche und Toast bis zu Kuchen und Fettbrot den Besuchern viel anbieten konnte, über die Erste Hilfe, vorgeführt auch an einer Puppe für Wiederbelebungstests, bis zur Schulschneiderei. Kinder zeigen an der Station „Der Wald - ein Paradies nebenan“ bedrohte Tierarten. Foto: Peter Riecke Bei Daniela Völlmer vom Internationalen Bund wurde ein „Lobomat“ gebaut. Programmiert wurde er von zwei Jungs aus dem Gothaer Gustav-Freytag-Gymnasium. Den Aufbau des Kastens und seine Bemalung übernahmen Regelschüler. Akzeptanz, Respekt und Toleranz sei die Botschaft. Der Lobomat entstand, weil es sich herausgestellt hat, dass die Schulkinder oft Hemmungen haben, andere zu loben und erröten, wenn sie selbst gelobt werden. Kritik gehe viel leichter von den Lippen. Da könne man schon mal etwas Zuspruch gebrauchen, so die Idee. Deshalb kann man am Lobomat zwischen zwei Knöpfen wählen. Der eine verspricht ein Lob, der andere Motivation. Nach dem Knopfdruck gibt der Lobomat dementsprechend kleine Zettel aus. Das Projekt wurde im Rahmen der Schulsozialarbeit vom Landratsamt und vom internationalen Bund mitfinanziert. Anabel Trautwein (links), Alina Knorr und Kacper Duda zählen zu den zehn Schulkindern, die am Lobomat mitgebaut haben. Die Station betreute Daniela Völlmer. Foto: Peter Riecke Ganze Gruppen mit Eltern und Kindern sahen immer wieder fasziniert auf einen kleinen Industrieroboter. Über mehrere Schultage vor dem Tag der offenen Tür haben Jungen und Mädchen den Roboter angeleitet von Mathelehrer Tom Höpfner und Professor Christian Döbel zu programmieren gelernt. Jetzt nimmt er „Werkstücke“, mit Plastikbausteinen dargestellt, sicher auf und lässt sie zielsicher in einen kleinen Zylinder fallen. Dann greift er ein größeres Werkstück, hebt es an, lässt es erst ausschwingen und stellt es dann exakt auf Markierungen auf einem Podest. Ganze Besuchergruppen kommen, um den kleinen Roboter bei der Arbeit zu sehen. Foto: Peter Riecke So lernen die Schüler, eine Vielzahl von Parametern in dem Programm einzugeben. Den Roboter hat Döbel erst einmal aus der Dualen Hochschule Gera-Eisenach mitgebracht. Doch er will sich im Stadtrat dafür einsetzen, die Anschaffung für die Schule im Haushalt einzuplanen.