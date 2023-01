Offenen Türen bei Salzmaniern in Schnepfenthal

Schnepfenthal. Sprachengymnasium in Schnepfenthal stellt sich Besuchern vor.

Am Samstag, 4. Februar, lädt die Salzmannschule Schnepfenthal von 12 bis 17 Uhr interessierte Schüler sowie deren Eltern zu einem Tag der offenen Tür ein. Angesprochen sind vor allem Schüler der Klassenstufen 4 und 7.

Die Sprachengymnasium steht sowohl für Schüler aus Thüringen als auch für Schüler aus anderen Bundesländern offen. Seit dem Schuljahr 2017/18 werden auch Seiteneinsteiger in die Klassenstufe 8 an der Salzmannschule aufgenommen. Im Rahmen der Thüringer Begabungsförderung hat die Salzmannschule mit Beginn des Schuljahres 2018/19 einen Korrespondenzzirkel für Grundschüler der Klassenstufe 4 in den Fächern Deutsch und Englisch aufgebaut. Derzeit nehmen insgesamt 40 Viertklässler aus ganz Thüringen und den angrenzenden Bundesländern an diesem Korrespondenzzirkel teil.

Seit 2001 wurde die Salzmannschule als Spezialgymnasium für Sprachen mit Internat sukzessive aufgebaut. Von 2002 bis 2006 war das historische Schulensemble umfassend renoviert worden, 2010 entstand der Internatscampus direkt am Schulareal. Im Oktober 2011 wurde an der Salzmannschule das erste Konfuzius-Klassenzimmer in Mitteldeutschland eröffnet.

www.salzmannschule.de