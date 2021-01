Ohne Zeugnisse in die Ferien

So zeitig wie in diesem Jahr haben die Winterferien für die Schüler in Thüringen noch nie begonnen, denn sie wurden um zwei Wochen vorgezogen. Ihre Halbjahreszeugnisse werden die Kinder und Jugendlichen zudem nicht wie üblich heute am letzten Schultag, sondern erst im Februar, also nach den Ferien, bekommen. So hat es die Landesregierung in Thüringen entschieden.

Die ursprüngliche Idee war, die freie Zeit in den zunächst bis zum 31. Januar andauernden Lockdown zu legen - wohl in der Hoffnung, dass in der eigentlichen Ferienzeit wieder regulärer Unterricht möglich sein könnte.

Dass der Lockdown und damit die Schließung der Schulen nun bis zum 14. Februar verlängert wurden, weil die Zahlen der Infektion mit dem Coronavirus insbesondere auch in Thüringen immer noch viel zu hoch sind, hätten die Verantwortlichen sicher nicht hundertprozentig wissen, aber doch ahnen können.

So mussten viele Eltern auch noch eine Betreuung für ihre Kinder in den vorgezogenen Ferien organisieren, wenn sie zum ursprünglichen Termin Urlaub geplant hatten und den nicht mehr verschieben konnten. Zumindest haben sie aber nun die Gewissheit, dass sie dann in den ursprünglichen Winterferien das Distanzlernen ihrer Kinder begleiten können, ohne selbst nebenbei noch arbeiten zu müssen. Auch wenn das ein schwacher Trost ist.