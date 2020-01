Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohrdruf: Fahrraddieb wird gesucht

Die Aufnahme der Überwachungskamera. Foto: Landespolizeiinspektion Gotha

Ein Dieb hat am 23. September des vergangenen Jahres von einem firmeneigenen Fahrradstellplatz in der Herrenhöfer Landstraße in Ohrdruf ein Fahrrad gestohlen. Der Täter schnitt 18.47 Uhr das Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider durch und entfernte sich mit der Beute im Wert von 4000 Euro in Richtung Herrenhof, so die Polizei.

Bei dem Fahrrad handelt es sich laut Polizeiangaben um ein schwarz-rotes Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid 140. Der Diebstahl wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen dunkelblauen Hose, einer schwarzen Kapuzenjacke und mit weißen Turnschuhen bekleidet.

Mit Bildern der Videoaufzeichnung wird nach dem männlichen Täter gefahndet. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?

Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer: 03621/781 124 entgegen und mit Nennung der Bezugsnummer 02405657/2019 zur leichteren Zuordnung des Falls.