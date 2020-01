Ohrdruf hat dieses Jahr viel vor

76 Einwohner mehr als zu Beginn des vergangenen Jahres hatte die Stadt Ohrdruf mit ihren Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis Ende vergangenen Jahres. „Es ist schön, dass wir wachsen. Deshalb wollen wir das Wohnen noch attraktiver machen“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. So soll in Gräfenhain der nächste Abschnitt des Wohngebietes für 26 Eigenheim-Bauplätze erschlossen werden. „Ebenfalls in Gräfenhain bereiten wir den Bau einer generationenübergreifenden Begegnungsstätte vor, zu der ein neuer Kindergarten gehört.“

Zum Abschluss gebracht werden soll die Sanierung des Schlosses Ehrenstein in Ohrdruf. „Da beseitigen wir ja nicht nur Brandschäden, sondern erneuern auch Dach und Fassade am Nordflügel, damit es dann rundherum stimmt“, sagt der Bürgermeister. Voraussichtlich im Februar werde dann auch noch die Turmhaube auf den Boden geholt und saniert. „Zu unserem Schlossfest vom 19. bis 21. Juni wollen wir als erstes die Stadtbibliothek und die Tourist-Information in Betrieb nehmen“, kündigt Stefan Schambach an.

Am Nordflügel des Schlosses Ehrenstein in Ohrdruf werden Dach und Fassade saniert. Ursache dafür ist aber nicht der Brand von 2013, sondern Verschleiß. Und da nach den Feuerschäden ohnehin noch am Schloss gebaut wird, wird das gleich mit erledigt, damit am Ende alles erneuert ist. Foto: Claudia Klinger

500.000 Euro für den Tobiashammer

An der Goldberghalle wird 2020 die Dachsanierung beendet und – wenn Fördermittel kommen – energetisch noch einiges für geringere Betriebskosten getan, so mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung. Im technischen Museum Tobiashammer sollen 500.000 Euro investiert werden, unter anderem in die Elektrik.

„Außerdem wollen wir erste Vorhaben aus unserem Friedhofskonzept umsetzen und teilanonyme Bestattungen in Ohrdruf ermöglichen“, sagt Schambach. Rund um den Michaelisplatz gehen die Straßenbauarbeiten weiter.

Straßenbau werde es in diesem Jahr auch in Crawinkel (Vetter Berg), Gräfenhain (Steigerstraße) und Wölfis (Teichgasse und Sandweg) geben. Gräfenhain bekommt zwei neue Bushaltestellen – barrierefrei. „Zudem will das Land von Juni bis Oktober die B 88 von Ohrdruf bis Georgenthal sanieren. Wir werden dabei einige Gehwege in Gräfenhain erneuern“, sagt der Ohrdrufer Bürgermeister.

Kindergärten sollen enger zusammenarbeiten

„Wir haben außerdem vor, die Strukturen weiter zu verbessern. Die Bauhöfe sollen der Stadtwirtschaft Ohrdruf angegliedert werden, bleiben aber als Stützpunkte in den drei Dörfern“, erklärt Stefan Schambach. Das vereinfache die Arbeitsorganisation und die Abrechnungen. Für die fünf Kindergärten, alle in kommunaler Trägerschaft, wird angestrebt, dass sie enger zusammenarbeiten. „Dafür treffen sich die Leiterinnen regelmäßig zum fachlichen Austausch.“

Verwaltung und Stadtrat müssen 2020 weitere Satzungen anpassen. Dazu gehören Feuerwehr- und Ehrungssatzung, aber auch Kita- und Friedhofssatzung. „Wir werden schauen müssen, welche vertretbaren Gebührenerhöhungen dabei möglich sind, denn uns fehlen Einnahmen, zum Beispiel drei Millionen Euro Gewerbesteuern im Vergleich zu 2018“, so der Bürgermeister.

In der Verwaltung soll ein zusätzlicher IT-Techniker eingestellt werden, weil das Rathaus weiter digitalisiert werden müsse. Dafür werde in ein System fürs Managen von Dokumenten investiert, damit Verwaltungsvorgänge elektronisch erledigt werden können. Die zahlreichen Veranstaltungen in Ohrdruf und den Ortsteilen stehen auch noch auf Papier – in einem Kalender für 2020, der an alle Haushalte verteilt worden ist.