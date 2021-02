Ohrdruf setzt auf hitzeverträgliche Bäume

Florian Schimpke aus Luisenthal ist Baumexperte im Bauhof Ohrdruf. Er hat eine Ausbildung als Baumkontrolleur und Baumpfleger absolviert. Hier steht er im Stadtpark Ohrdruf an einem Ginkgobaum, der in den Park umgesetzt worden ist.

Die zurückliegenden drei Jahre waren im langjährigen Mittel der Wetteraufzeichnung vergleichsweise trocken und warm. Das hat sich offenbar auch auf die Bäume in Ohrdruf und seinen Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis ausgewirkt.

„Die Trockenheit macht den Bäumen sehr zu schaffen, insbesondere den Stadtbäumen“, sagt Florian Schimpke. Der 37-Jährige aus Luisenthal ist als ausgebildeter Baumkontrolleur und -pfleger Fachmann. Er arbeitet als Baumschutzwart im Bauhof der Stadtwirtschaft Ohrdruf und begutachtet regelmäßig den Zustand der Bäume im Gebiet der Kommune.

Schon in den vergangenen zwei Jahren sei eine intensivere Baumpflege notwendig gewesen. Das werde sich fortsetzen, ist sich Florian Schimpke sicher, der dafür auch am Seil in die Kronen klettert. Insbesondere aus Eschen habe viel Totholz entfernt werden müssen.

Bis zum Früher 30.000 Eurofür 40 Bäume mit Anwachspflege

Um Verluste von Bäumen auszugleichen und für die Zukunft gerüstet zu sein, investiere die Stadt Ohrdruf jetzt verstärkt in Neupflanzungen, sagt Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. „Dabei wählen wir Sorten aus, die Hitze besser vertragen.“

Eichen, Magnolien und Amberbäume werden künftig zur grünen Lunge gehören. „Amberbäume sind dem Ahorn ähnlich, werden aber nicht so hoch. Das Laub hat ebenfalls eine schöne Herbstfärbung, die Blätter sind aber spitzer“, erklärt Baumschutzwart Schimpke. Es komme aber nicht nur auf Hitzeverträglichkeit an, „sondern wir müssen auch schauen, welcher Boden für welchen Baum geeignet ist“. Nach einer Ausschreibung sollen bis zum Frühjahr dieses Jahres 30.000 Euro für 40 neue Bäume mit entsprechender Anwachspflege ausgegeben werden, „und zwar überall dort, wo kranke Exemplare weichen mussten“, so Schambach. Das betreffe zum Beispiel den Wölfiser Schulgarten, den Gäfenhainer Park und den Friedhof in Crawinkel. In Gebieten zwischen dem Wald und der Stadt sollen dagegen vorrangig Obstbäume, möglichst alte Sorten, in die Erde gebracht werden. „Das läuft bereits und geschieht zum Teil auch als Ausgleichsmaßnahme für Bauarbeiten. So wurden am Ortsrand von Crawinkel zwölf Obstbäume gepflanzt“, sagt Florian Schimpke. In den Ohrdrufer Stadtpark hat er einen Ginkgo geholt, der wegen Bauarbeiten nicht am ursprünglichen Wuchsort bleiben konnte.

Robinien werden aus Spendenvon Bürgern finanziert

Auf dem Wölfiser Friedhof sind zwei Robinien gesetzt worden. „Es gab dort mal eine Robinien-Allee, die wollen wir wieder gestalten“, erklärt Stefan Schambach. Das Besondere sei, dass diese beiden Bäume aus Spenden von Bürgern finanziert werden konnten. „Es würde mich sehr freuen, wenn das Schule macht und auch andere Einwohner aus Ohrdruf und den Ortsteilen unser Bemühen mit Spenden unterstützen“, sagt der Bürgermeister.

Die Stadt Gotha hat bereits seit eineinhalb Jahren gute Erfahrungen mit einer solchen Spendenaktion unter dem Motto „Bäume für Gotha“ (unsere Zeitung berichtete). Stefan Schambach hofft, dass dieses Beispiel in Ohrdruf und seinen Ortsteilen ebenfalls Schule macht. „Wir planen auch für die Zukunft immer Jahrespflanzungen, bei denen dann die Zuwendungen der Bürger einfließen sollen“, erklärt der Bürgermeister. Es sei aber auch möglich, einen kompletten Baum inklusive Pflege zu spenden.

Wer die Stadt Ohrdruf mit einer Spende für neue Bäume unterstützen möchte, kann sich per Mail an poststelle@ohrdruf.de darüber informieren.