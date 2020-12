Ohrdruf setzt auf neuen Wohnraum

Die Stadt Ohrdruf hat an der Ecke Johann-Sebastian-Bach-Straße und Goethestraße mehrere marode Häuser im Besitz, die in naher Zukunft als Quartier neu gestaltet werden sollen. Ein städtebaulicher Wettbewerb ist geplant, um Ideen für zentrumsnahes Wohnen zu entwickeln.

Im Entwurf des Haushaltsplanes für 2021 stehen in der Stadt Ohrdruf auch Gelder für kleinere städtebauliche Planungswettbewerbe. So gehe es um das Quartier an der Ecke Johann-Sebastian-Bach-Straße und Goethestraße. Die dortigen maroden Gebäude müssten abgerissen werden, das habe eine Untersuchung der Substanz ergeben, sagte Stefan Schambach (SPD), der Bürgermeister. Das Areal soll neu bebaut werden – mit zentrumsnahen Wohnungen. Dafür sollen in einem Wettbewerb verschiedene Entwürfe entstehen. An dieser Stelle den Stadtkern aufzuwerten, mache auch die Verbindung zwischen Schloss Ehrenstein und dem Zentrum attraktiver.