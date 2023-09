Ohrdruf singt am 3. Oktober

Auf den Marktplatz in Ohrdruf wird am 3. Oktober ab 19 Uhr zum gemeinsamen Singen eingeladen.

Ohrdruf. Kirchgemeinde lädt am Feiertagsabend auf den Marktplatz ein.

Am Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, dem 3. Oktober, beteiligt sich Ohrdruf wieder an der Aktion „Deutschland singt und klingt“. Organisiert vom evangelisch-lutherischen Kirchgemeindeverband Ohrdruf-Luisenthal und mit Unterstützung der Stadtverwaltung treffen sich ab 19 Uhr sangesfreudige Menschen auf dem Markt und können in Darbietungen des Posaunenchores Ohrdruf und Umgebung, des Gospelchores und der Kantorei mit einstimmen.