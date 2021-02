Am Werksverkauf der Stock KG im Gewerbegebiet Ohrdruf stehen die Kunden Schlange. Er ist offenbar beliebt und seit dem 11.11.2020 nach Georgenthal gezogen..

Storck erweitert sein Werk am Standort Ohrdruf. Derzeit baut der Süßwarenhersteller eine neue Fertigungshalle auf dem Betriebsgelände im Gewerbegebiet der Stadt. In dem neuen Gebäude sollen Produktionslinien für gefüllte Schokoladen entstehen, teilte Bernd Rößler, Sprecher der August Storck KG am Freitag mit.