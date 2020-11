Ohrdruf sucht nach Energiespar-Möglichkeiten

Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung am 26. November über ein integriertes energetisches Quartierskonzept für die erweiterte Altstadt Ohrdruf entscheiden. Er hatte 2019 beschlossen, dass es in Auftrag gegeben werden soll. Die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft habe es gemeinsam mit einem Ingenieurbüro erarbeitet, erläutert Bürgermeister Stefan Schambach (SPD). Es sei auch im Bauausschuss und in öffentlichen Veranstaltungen vorgestellt worden.

Nach einer Analyse des Ist-Zustandes und mit dem Erkennen energetischer und städtebaulicher Missstände lasse sich besser sagen, wo Veränderungen möglich und sinnvoll wären, „wie also der Energieverbrauch durch unterstützende Maßnahmen gesenkt werden kann“. Die Verwaltung schlage vor, dass für das energetische Sanierungsmanagement personelle Unterstützung beantragt werde. Das werde gefördert. „Denn ein Experte, der weiß, welche Fördermöglichkeiten es für Firmen oder Hausbesitzer für Energiespar-Vorhaben in diesem speziellen Quartier gibt, kann sehr hilfreich sein und tatsächlich Investitionen anschieben“, sagt der Bürgermeister, „auch für uns als Stadtverwaltung, zum Beispiel, wenn wir das Rathaus sanieren wollen.“ Energieagentur schaut,wie das Netzbesser genutzt werden kann Unterdessen untersuche die Thüringer Energieagentur im Auftrag von Ohrdruf das Fernwärmenetz der Stadt, um zu sehen, wie es noch besser genutzt und stabilisiert werden kann. „Unser Heizhaus wird derzeit mit Gas betrieben. Wir wollen klären, inwieweit es möglich ist, das auf regenerative Energien umzustellen“, erläutert Schambach. Erkundet werde zudem, ob eine Erweiterung des Netzes machbar ist. Derzeit nutze die Wohnungsbaugesellschaft Fernwärme für Wohngebäude in der Südstraße, und auch das Gymnasium Gleichense werde mit Fernwärme beheizt. „Wir wollen wissen, ob es realistisch ist, weitere städtische Gebäude anzuschließen, und ob Abwärme von Betrieben im Gewerbegebiet in unser Fernwärmesystem eingespeist werden könnte.“ Diese Untersuchung sei schon weit gediehen und bereits im Bauausschuss Thema gewesen. Ihre Erkenntnisse würden mit denen für das integrierte energetische Quartierskonzept abgeglichen werden, um eventuelle Synergieeffekte zu nutzen.