Ohrdruf: Wandertag auf dem Übungsplatz

Ohrdruf. Drei Routen stehen am 9. Oktober zur Auswahl.

Am Samstag, dem 9. Oktober, findet wieder ein Wandertag über den Standortübungsplatz Ohrdruf statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Gestartet werden kann in der Zeit von 6 bis 12 Uhr am Haupttor am Halbmondsweg. Für einen Obolus von 1,50 Euro stehen drei verschiedene Wanderrouten zur Auswahl. Die Versorgung übernehmen die Interessengemeinschaft Schloss Ehrenstein sowie der Ohrdrufer Carnevalsclub.

Alle drei Routen führen zunächst in nördlicher Richtung heraus aus dem Truppenlager der Bundeswehr. Die Stadtverwaltung macht aufmerksam, dass das Verlassen der Wege untersagt ist. Aufgrund der Brandgefahr bestehe, außer auf Rastplätzen, Rauchverbot. Hunde dürften nur angeleint mit. Fahrräder seien nicht zugelassen.