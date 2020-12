Ohrdruf: Weihnachtlich auch ohne Markttreiben

Über die Bachstadt Ohrdruf hat sich vorweihnachtliche Stimmung gelegt. Bei alle den Einschränkungen, die es nach wie vor rund um Corona gibt, ist der Ohrdrufer Weihnachtsbaum ein echter Lichtblick, das stellt Manfred Ständer fest. Am vergangenen Wochenende Freitag hätte der Ohrdrufer Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz für drei Tage seine Pforten geöffnet, mit ihm als Weihnachtsmann. Was bleibe, das sei eine schön geschmückte Stadt und die Hoffnung, dass sich nach all den Einschränkungen bald alles zum Guten wenden möge, sagt der Ohrdrufer.