Ohrdruf: Wieder Leben an der Ohratalbahn

Am Bahnhof Ohrdruf öffnet am 9. September 7 Uhr die "Feldküche" mit rustikalen, frisch zubereiteten Speisen. Am Abend des 8. September waren Martin Sager, Inhaber Thomas Unger, Sabine Hoppe und Simone Adler (von links) noch mit letzten Handgriffen vor der Eröffnung beschäftigt.