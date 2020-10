Ohrdruf will seine Innenstadt weitere zehn Jahre sanieren

Diese leer stehende Haus in Ohrdruf direkt am Stadtparkeingang ist ein Beispiel dafür, dass es noch Chancen der Entwicklung im Sanierungsgebiet gibt.

Die Innenstadt mindestens bis ins Jahr 2031 weiter zu sanieren, auch wenn bisher viel erreicht wurde, wird sich für Ohrdruf lohnen. Das ist die Quintessenz eines Informationsabends, zu dem die Stadtverwaltung am Mittwochabend in die Goldberg-Halle eingeladen hatte. Die große Halle wurde nicht benötigt, denn trotz Ankündigung in Internet-Plattformen, in der Tagespresse und im Amtsblatt Thüringer Waldbote waren nur wenige Einwohner zum Vortrag mit anschließender Diskussion gekommen.