Ohrdrufer Abiturienten lernen mit Abstand in der Schule

Ohrdruf Das Gymnasium Gleichense ermöglicht in Prüfungsfächern Präsenzunterricht und will Schnelltests für Schüler nutzen.

Bei weit geöffneten Fenstern sitzen Schüler aus dem Mathe-Leistungskurs gut verteilt in einem großen Klassenraum im Gymnasium Gleichense Ohrdruf. Alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz - genau wie Lehrerin Anett Tauscher. "Es ist wirklich gut, dass wir in die Schule kommen können. Manche Themen verstehe ich so besser als beim Online-Lernen", sagt Abiturientin Celina John aus Ohrdruf, "auch wenn wir uns wegen des ständigen Lüftens warm anziehen müssen."

Das Ohrdrufer Gymnasium ermöglicht den Zwölfern Präsenzunterricht in den prüfungsrelevanten Fächern. "29 Schülerinnen und Schüler sind bei uns zum Abitur zugelassen", sagt Volker Rühl, der Schulleiter. Ihre Halbjahreszeugnisse haben sie am 15. Januar bekommen. "Eigentlich wären die schon im Dezember fällig gewesen, aber durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie hat sich das verzögert." Die erste Abiturprüfung werde in Thüringen am 28. Mai in Mathematik geschrieben. Ursprünglich war dafür der 4. Mai vorgesehen.

Ein Teil des Stoffes wird digital vermittelt

Wie die anderen Klassenstufen nutzen aber auch die Abiturienten die Thüringer Schulcloud zum Distanzlernen. "Wir schauen, welcher Stoff sich digital vermitteln lässt und welche Themen besser im Klassenraum unterrichtet werden können", sagt Anett Tauscher.

Weil in den anderen Klassen derzeit nur online gelernt werden kann, ist es Schulleiter Rühl wichtig, dass das gut funktioniert. "Die Klassenleiter stehen im Austausch mit den Fachlehrern und melden mir wöchentlich, wie die Aufgaben erfüllt werden. So sehen wir schnell, wenn es irgendwo hapert, woran das liegt und wie wir das besser machen können." Wichtig sei, auch auf die Distanz einen guten Kontakt zu den Schülern und Eltern zu halten.

Da das Land Thüringen seit dieser Woche auch Antigen-Schnelltests für Schüler von Abschlussklassen zugelassen hat, hofft Volker Rühl, dass die schon bald eingesetzt werden können. Das bringe auch den Abiturienten mehr Sicherheit. Tests für Lehrer nutze das Gymnasium bereits.