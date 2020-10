Der nächste Auftritt? Die neue Vorstandsvorsitzende Sabine Schmidt kann noch keine Auskunft geben. Die Corona-Krise schwächt auch die Vereinstätigkeit des OHR gugge ma e.V. Im Frühjahr, während der harten Einschränkungen jedweder Begegnungen konnten die Anhänger der besonderen Musikrichtung, der Guggenmusik, nicht einmal proben.

Der letzte Auftritt davor war zum Kreiskarnevalsumzug im benachbarten Georgenthal. Inzwischen sind wenigstens die Proben unter Beachtung eines Hygienekonzeptes in der Südstraße 27 in Ohrdruf wieder möglich. Guggenmusik bedeutet, meist bekannte Musiktitel etwas schräg zu spielen. Also immer eine Note neben der richtigen Note, aber dennoch erkennbar. Diese Stilrichtung kommt aus der süddeutschen und schweizerischen Fastnacht, hat sich aber längst europaweit verbreitet und ist nicht mehr auf den Karneval beschränkt.

Die Musik ist laut und passt unter den freien Himmel

Charakteristisch sind viele Blas- und noch mehr Rhythmusinstrumente, auffällige Kleidung, die Fähigkeit der Musikgruppe, so wie Militärorchester in der Bewegung zu spielen. Guggenmusik ist laut, der Rhythmus bringt Zuhörer schnell zum Schunkeln, Wippen und Tanzen. Das ist auch die Chance für die Ohrdrufer Guggenmusiker. Ihnen sind Auftritte in geschlossenen Räumen verwehrt, doch auf der Straße und auf freien Plätzen dürfen sie spielen. So jüngst geschehen anlässlich einer Hochzeit in Herrenhof. In den Abendstunden kommt außerdem die Möglichkeit zur Geltung, Instrumente wie die Schlaginstrumente Trommeln und Powerbanks sowie Blasinstrumente wie das Sousaphon (eine spezielle Form der Tuba) zu illuminieren. Den Strom liefern Batterien, die die Musiker mitführen.

Auch darüber hinaus war der Verein in der Corona-Krise nicht untätig. Musiktitel müssen speziell arrangiert und angepasst werden. Ronny Hofmann und Marcel Wiecoreck haben dies für vier neue Titel getan. Inzwischen umfasst das Repertoire 25 Lieder und Märsche. Außerdem wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die Vorsitzende Sabine Schmidt (Powerblock) wird von Georg Büttner (Schlagwerk) als Stellvertreter unterstützt. Veit Kleinsteuber (Saxophon) ist Schriftführer und Sylke Bräuer (Schelle) wacht über die Kasse. Marcel Wiezorek, Christina Lesser, Silvio Lesser und Dominique Rieck (der Dirigent) erweitern den Vorstand.

Vereinsgeschichte seit dem Jahr 2013

OOHR gugge ma hat im Kreis nur ein Mitstreiter-Ensemble, das sind die Burgenlandkracher des Wechmarer Karnevals, die zum Faschingsverein gehören. Die Ohrdrufer spielen seit 2013 zusammen. Was Aktive wie Publikum immer fasziniert, ist die Dynamik der Darbietung. Es ist nicht bierernst, reißt aber mit. Der Verein, für den die Kosten weiter laufen, aber Auftritte in Räumen fehlen, würde sich über Engagements zu Anlässen wie Geburtstage, Hochzeiten, Firmenjubiläen, Stadt- und Dorffeste, Kirmes und andere Umzüge freuen.

Er ist über die Mailadresse: kontakt@ohr-gugge-ma.de zu erreichen und hat 44 Mitglieder, 20 bis 25 spielen die Instrumente. Geprobt wird Donnerstag ab 18.30 Uhr bis gegen 20 Uhr in der Südstraße 27. Neue Vereinsmitglieder, Frauen wie Männer, Mädchen und Jungs wären gern gesehen. Man brauche keine musikalische Ausbildung, Taktgefühl und Zuverlässigkeit seien gefragt, betont Vereinsvorsitzende Sabine Schmidt.