Ohrdruf. „Fernsehen ohne Qual“ heißt es zur 27. Faschingssession in der Goldberghalle. Einen Galaabend gibt es zum Vereinsjubiläum in Georgenthal.

Ohrdrufer Narren gehen mit Privatkanal auf Sendung

In Finsterbergen, Tambach-Dietharz und Siebleben ist der Karneval voll am Laufen. Auch Catterfelder, Eschenberger und Hörselgauer Narren erfreuen inzwischen die Faschingsfreunde mit ihren Auftritten. Die Georgenthaler erwarten am 7. Februar befreundete Vereine und Ehrengäste zu ihrer Galaveranstaltung anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Georgenthaler Karnevalvereins.

Neue Programmformate zum Fasching

In Ohrdruf schaltet das närrische Volk des Ohrdrufer Carnevalsvereins (OCV) in der Goldberghalle den OCV-Privatkanal ein. Statt der xten Staffel des Dschungelcamps, abtrünnigen Royals und jeder Menge schlechter Nachrichten, sei es an der Zeit für einen Programmwechsel. So steigen die Narren dieses Jahr kurzerhand selbst ins Fernsehgeschäft ein, kündigt OCV-Sprecherin Felizitas Zentgraf an. „Fernsehen ohne Qual mit dem OCV-Privatkanal“ versprechen Senderchef und Vereinspräsident Alfons Burandt und seine Mitstreiter dem Publikum zur 27. Session des Vereins.

Gleich am ersten Veranstaltungswochenende wollen die Ohrdrufer Narren ihrem Motto alle Ehre machen. Zum ersten Bütten- und Tanzabend mit Thronbesteigung am 8. Februar präsentiert die Gute-Laune-Truppe – so das Credo des langjährigen Sitzungspräsidenten Helmut Zentgraf – den Zuschauern närrische Nachrichten und einen Kessel Buntes mit Showgruppen.

Supertalente und Wonneproppen

Und auch die kleinen Supertalente aus der Stadt und Umgebung sollen beim Kinderfasching am 9. Februar voll auf ihre Kosten kommen.

„Verstehen Sie Spaß?“ ist am darauffolgenden Wochenende die zentrale Frage, wenn die Damen des Vereins beim Weiberfasching am 14. Februar die schönsten (Männerballett-)Wonneproppen des Kreises präsentieren oder die Zuschauerlieblinge und Talkmaster des Vereins ihr Publikum beim zweiten Bütten- und Tanzabend am 15. Februar mit Lach- und Sachgeschichten und jeder Menge Tanzeinlagen der O-, C- und V-Prominenz am Wegzappen hindern.

Blockbuster im närrischen Fernsehen

„TV Total“ verspricht außerdem der große Kostümball des Vereins am 22. Februar. Pünktlich zur Primetime startet der Blockbuster unter den Faschingsveranstaltungen mit jeder Menge Stars in der Manege, Superbowl-Feeling und den beliebtesten TV-Movies.

Wie es sich für eine gute Show gehört, wollen die närrischen Fernsehmacher ordentlich überziehen. Denn der wahre Star des Abends sei das bunt kostümierte närrische Publikum. „Let’s Dance!“ heißt es deshalb nach Programmende unter der Regieaufsicht von DJ Denis Zöllner und am Tatort „Theke“ gibt es Tutti-Frutti-Cocktails bis zum Testbild!

Wer Lust bekommen hat, die heimische Flimmerkiste gegen unvergessliche Fernsehabende zu tauschen, der sollte „Herzblatt“, „Big Brother“ und „Friends“ einpacken und „Dalli Dalli“ in die Goldberghalle, so Felizitas Zentgraf.

Sendehöhepunkte des OCV-Privatkanals: 1. Bütten- & Tanzabend, 8. Februar, 20.11 Uhr; Kinderfasching, 9. Februar, 15.11 Uhr; Weiberfasching, 14. Februar, 20.11 Uhr; 2. Bütten- und Tanzabend, 15. Februar, 20.11 Uhr; Großer Kostümball, 22. Februar, 20.11 Uhr. Kartenvorverkauf bei Sport-Line Kämpfert in der Gothaer Str. 2 in Ohrdruf. Weitere Infos auf www.ocvau.de