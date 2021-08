Organist Graßt gastiert in Gräfenhain

Gräfenhain. Konzertorganist setzt Musiksommer an der Thielemann-Orgel fort

Am Sonntag, 8. August, 17 Uhr, gibt Heiner Graßt in der Dreifaltigkeitskirche in Gräfenhain das nächste Konzert in der Reihe Gräfenhainer Musiksommer 2021. Der international tätige Konzertorganist aus Essen wird an der historischen Thielemann-Orgel Werke französischer Komponisten sowie von Sweelink, Bruhns, Tunder, Reincken und Bach spielen.

Karten sind an der Tageskasse erhältlich. Für die Veranstaltungsreihe gilt ein Infektionsschutzkonzept entsprechend der aktuellen Verordnungslage, teilt Jürgen Seeber aus Gräfenhain mit.