Orgelandacht mit Chris Rodrian

Gotha. Gothaer Orgelzyklus wird in der Margarethenkirche fortgesetzt.

In der Margarethenkirche wird am Mittwoch, 2. August der diesjährige Gothaer Orgelzyklus fortgesetzt. In Form einer Orgelandacht spielt Christ Rodrian ab 18 Uhr zum Thema „Lob und Dank“ Orgelwerke verschiedener Jahrhunderte an der Schuke-Orgel. Seit 2019 ist Chris Rodrian als Kantor in der Region Nord des Kirchenkreises Gotha tätig. Er wurde 1991 in Gotha geboren. Nach dem Masterstudium Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik in Halle/ Saale, das er als A-Kirchenmusiker abschlossen hatte, beendete er 2021 ein Masterstudium Künstlerisches Orgelspiel mit den Schwerpunkten Jazzpiano, Klavier und Cembalo.

