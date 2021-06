Orgelkonzert eröffnet Gräfenhainer Musiksommer

Gräfenhain. Mit einem Orgelkonzert wird am 27. Juni der Gräfenhainer Musiksommer eröffnet. Die Konzertreihe musste 2020 corona-bedingt ausfallen.

Der „Gräfenhainer Musiksommer“ nimmt wieder Fahrt auf. Die beliebte Konzertreihe in der Dreifaltigkeitskirche musste im vergangenen Jahr corona-bedingt ausfallen. Doch am Sonntag, 27. Juni, startet sie mit einem Orgelkonzert. Um 17 Uhr wird die international konzertierende Pianistin und Organistin Petra Gries die Thielemann-Orgel erklingen lassen.

Petra Gries spielt ein Programm für Jung und Alt. Darunter sind Kompositionen von Telemann, Chopin, Händel und Mendelssohn-Bartholdy sowie Musik von Queen, Naidoo, U2, Falco und Vangelis. Auch selbst komponierte Werke wird Petra Gries aufführen. Die Konzertgäste erwartet ein Programm voller Emotionen in einer außergewöhnlichen Zeit. Das ursprünglich zu diesem Termin geplante Konzert mit Stefano Molardi, dem Organisten aus dem italienischen Cremona, wird am 10. Oktober den Saisonabschluss bilden.

Wie der Freundeskreis Thielemann-Orgel im Verein Kulturpflege Gräfenhain-Nauendorf mitteilt, sind auch Veranstaltungen zum 95. Bachfest Ohrdruf-Gotha geplant. So gibt es am 26. August um 20 Uhr ein Preisträgerkonzert der Johann-Sebastian-Bach-Stiftung. Die Thielemann-Orgel wird an diesem Tage bereits um 19 Uhr zum „Orgelruf im Gothaer Land“, einem Guinness-Weltrekord-Versuch, erklingen.