Orgelkonzert in Mühlberg: Erinnerung an Musikfreund

Anlässlich des 350. Geburtstages von Andreas Armstroff findet in der Mühlberger Lukaskirche am Sonntag, 13. September, ein Orgelkonzert statt. Es spielt Leon Berben aus Köln.

Andreas Armstroff, auch Armsdorff genannt, wurde am 9. September 1670 in Mühlberg geboren und erhielt in der Lukaskirche Unterricht beim Organisten. Armstroff war Schüler am Erfurter Ratsgymnasium und studierte Jura. Nicht belegt ist, ob Armstroff ein Schüler von Johann Pachelbel war, der als Organist an der Erfurter Predigerkirche arbeitete. Mit seinen Choralvorspielen hat Armstroff für die Mitteldeutsche Orgelkultur einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Als Organist war er an der Erfurter Regler-, Andreas- und Kaufmannskirche tätig. Man kann die Kaufmannskirche als „Familienkirche der Erfurter Bache“ bezeichnen. Der Dienst an der in dieser Kirche 1685/87 erbauten Junge-Orgel war für Armstroff anspruchsvoll. Erhalten sind von der Orgel noch deren barockes Gehäuse und die Choralvorspiele Armstroffs, von denen unter anderen einige im Mühlberger Konzert erklingen werden.

Andreas Armstroff starb 1699 im Alter von 29 Jahren. Im Anschluss an das Konzert soll eine Gedenktafel enthüllt werden. Der Eintritt frei.