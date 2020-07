Florence Rousseau aus Rennes spielt die Volckland-Hesse-Orgel in der St. Lukas-Kirche in Mühlberg.

Mühlberg. Eine Orgelvesper steht am Samstag in Mühlberg auf dem Programm.

Orgelkonzert in Mühlberg

Zu einer Orgelvesper lädt die Kirchgemeinde Mühlberg am Samstag, 1. August, in die Sankt-Lukas-Kirche in Mühlberg ein. Ab 18 Uhr wird Florence Rousseau aus Rennes an der Volckland-Hesse-Orgel musizieren.

Zu hören sein werden Stücke von Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Gottfried August Homilius und Carl Loewe. Florence Rousseau ist Organistin an der Kathedrale von Rennes.

Getragen werden muss ein Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt, die Abstandsregeln sind während der Vesper zu beachten.