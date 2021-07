Orgelmusik vom Wunschzettel in Ohrdruf

Ohrdruf. Jakob Dietz spielt am Freitag zur Geistlichen Abendmusik in der Trinitatiskirche Ohrdruf.

Zu einer besonderen Version ihrer Geistlichen Abendmusiken lädt die Kirchengemeinde Ohrdruf für Freitag, 16. Juli, um 18 Uhr in die Trinitatiskirche ein. Ob Kirchenlied, Walzer oder Volksweise – die Zuhörer dürfen all ihre Musikwünsche im Voraus äußern, und Kirchenmusikstudent Jakob Dietz aus Weimar wird die Melodien, mehr oder weniger offensichtlich, in seine Improvisationen integrieren. Zudem will Dietz mit Musik von Johann Sebastian Bach erfreuen. Abgerundet wird der Abend durch das geistliche Wort von Pfarrerin Gundula Bomm. Die Geistlichen Abendmusiken gibt es seit mehr als einem Jahr monatlich. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung bis 14. Juli wird gebeten per E-Mail an: kirchenmusik@ohrdruf-luisenthal.de.