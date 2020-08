Organist Simon Reichert wirkt derzeit als Bezirkskantor in Neustadt an der Weinstraße.

Orgelvesper in der Stadtkirche Waltershausen

Zu einem sommerlichen Orgelvesper mit Bach, Vivaldi, und Co. laden die Evangelische Kirchgemeinde und Kirchenmusikdirektor Theophil Heinke am Donnerstag, 6. August, 19.30 Uhr in die Stadtkirche Waltershausen. An der Trost-Orgel zu hören sein wird Simon Reichert.

Der aus Gütersloh stammende Organist Reichert bietet neben virtuosen Werken auch Choralbearbeitungen mit kurzen Zwischentexten dar. Der Eintritt ist frei. Es gilt Mundschutzpflicht.