In der Margarethenkirche gibt es am 23. August das nächste Orgelkonzert.

Orgelzyklus in Gothas Maragerethenkirche wird fortgesetzt

Gotha. Jens Goldhardt spielt unter dem Motto „Glaube, Hoffnung, Liebe“ Orgelmusik aus vier Jahrhunderten.

Am Mittwoch, dem 23. August, wird um 18 Uhr der Gothaer Orgelzyklus in der Margarethenkirche fortgesetzt. Jens Goldhardt spielt unter dem Motto „Glaube, Hoffnung, Liebe“ Orgelmusik aus vier Jahrhunderten, teilt er mit. Eine Orgelsonate des 1823 geborenen Holländers Jan Albert van Eyken eröffne den Abend, der mit Choralbearbeitungen von Buxtehude und des Kirchenmusikers Ralf Grössler fortgesetzt werde. Den Abschluss würden „6 Stimmungsbilder über den Apostel Paulus und seinen Lebensweg vom Saulus als erbitterten Christenverfolger, hin zum Paulus, der die christliche Botschaft verkündete und Gemeinden gründete“ bilden. Diese Komposition stammt von Otto Malling, der von 1848 bis 1915 in Kopenhagen lebte und wirkte. Der Eintritt zum Konzert ist frei.