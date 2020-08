Orient-Tanzkurs für Frauen

Ab September findet im Gothaer Mehrgenerationenhaus am Hauptmarkt 17 unter der Anleitung der Tanz- und Bewegungspädagogin Anke Merbach ein Tanzkurs für Anfängerinnen statt, der sowohl allgemeine als auch orientalische tänzerische Elemente vermitteln möchte.

Eingeladen sind laut einer Mitteilung Frauen, die ihrem Körper und ihrer Seele etwas Gutes tun wollen. Alter und Gewicht spielten keine Rolle. Merbach erklärt: „Wir kommen gemeinsam in Bewegung, stärken individuell angepasst Kondition, Beweglichkeit und Gleichgewicht. Es geht in diesem Kurs nicht um Leistung, sondern um Gemeinschaft und Freude, Stressabbau und Spaß an der Bewegung zur Musik.“ Erlernt werde eine kleine, einfache Choreografie, um nicht zuletzt auch das Gedächtnis gut in Schwung zu halten. Tanzen sei ein Gespräch zwischen Körper und Seele.

Kurszeiten: ab 2. September, mittwochs, 17.30 bis 18.30 Uhr, Anmeldungen unter Telefon: 01522/1899529