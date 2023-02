Orientierung und Impulse für Unternehmen im Kreis Gotha

Auch in Gotha gibt es Bedarf an Fachkräften, hier der Blick auf das Gewerbegebiet Ost.

Gotha. Fachkräfte gewinnen und binden ist Thema einer Online-Veranstaltung. Angesprochen sind Unternehmen aus dem Kreis Gotha.

Wie Unternehmen aus dem Landkreis Gotha neue Fachkräfte gewinnen und ihre Beschäftigten auch unter unsicheren Vorzeichen binden und motivieren können, ist Thema einer Online-Veranstaltung am Donnerstag, den 23. Februar. Während in manchen Branchen Stellen reduziert werden müssten, steige in anderen Wirtschaftszweigen der Personalbedarf, heißt es in einer Mitteilung der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF).

Orientierung und Impulse sollen Unternehmen am 23. Februar ab 10 Uhr im Rahmen der Online-Informationsveranstaltung „ThAFF vor Ort im Landkreis Gotha – Sicherung des Fachkräftebedarfs“ bekommen.

Durchgeführt wird die Veranstaltung von der ThAFF und dem Regionalmanagement Thüringer Bogen. Interessierte Unternehmen können sich unter https://thaff-thueringen.de/veranstaltungen/thaffvorort-gth für die Online-Veranstaltung anmelden.

Die Zugangsdaten sollen am 22. Februar per E-Mail verschickt werden. Die Teilnahme an „ThAFF vor Ort“ ist kostenfrei. Fragen beantworten Oliver Hummel (ThAFF, Tel.: 0361 / 5603 543) oder Melanie Schrickel (Regionalmanagement, Tel.: 03677 / 657 407).

Zuletzt fand „ThAFF vor Ort“ im Oktober 2022 statt. 16 Unternehmen hatten sich angemeldet und beraten lassen.