Orte rund um die Wartburg werden in Friedrichswerth vorgestellt

Friedrichswerth. Der Autor Ulf Annel stellt in Friedrichswerth sein Buch „111 Orte rund um die Wartburg“ vor.

Ulf Annel und seine Tochter Juliane gestalten am Mittwoch, 26. April, eine Buchlesung im Vereinshaus (ehemalige Kaufhalle) in Friedrichswerth. Ab 18.30 Uhr wird der Autor sein Buch „111 Orte rund um die Wartburg, die man gesehen haben muss“ vorstellen.

Ziemlich in der Mitte Deutschlands thront die Wartburg. Zieht man einen Kreis um die „Burg der Deutschen“, ist man erstaunt, was es da so alles zu entdecken gibt. So zum Beispiel den Rennsteig-Startpunkt, Schlösser und künstliche Ruinen, eine Straßenbahn, die durch den Wald fährt, Skischanzen, Reste von deutsch-deutschen Grenzanlagen, das grüne Band. Dazu Egon Bahrs Geburtshaus, die Höhle der Frau Holle sowie den Struwwelpeter-Park.