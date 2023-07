Ortsdurchfahrt in Neudietendorf nächste Woche frei

Neudietendorf. Der erste Bauabschnitt in Neudietendorf ist in wenigen Tagen beendet. Die Gesamtmaßnahme soll noch bis Ende 2024 dauern.

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Neudietendorf soll im Laufe des Montags, 17. Juli, aufgehoben werden, darüber informierte Christian Jacob (CDU). Der Bürgermeister der Landgemeinde sagte, dass der überörtliche Verkehr weiter an Neudietendorf vorbeigeführt werden soll. Die Strecke wird vorerst auf dem alten Straßenverlauf geführt. Die Bushaltestellen am Waidplatz sollen wieder bedient werden.

„Die Baufirma hat bei der Hitze bis in die Abendstunden gearbeitet“, so Jacob weiter. Zuletzt hieß es, dass die Sperrung bis Ende des Monats aufgehoben wird. Der Bauabschnitt dauert schon ein halbes Jahr länger, als ursprünglich geplant. Nachdem dieser Abschnitt beendet ist, folgen zwei weitere. Die Gesamtmaßnahme soll erst Ende 2024 fertig sein.