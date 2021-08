Ost-West-Treck kommt in den Landkreis Gotha

Crawinkel. Reiter und Kutscher machen auf Friedensglocke aufmerksam

In Altenburg ist am Freitag, 6. August, ein Ost-West-Treck mit Reitern, Kutschern und Pferden gestartet worden. Dessen Teilnehmer werden am darauffolgenden Wochenende im Kreis Gotha erwartet. Am Freitag und Samstag, 13./14. August, wollen sie in Crawinkel und am Sonntag, 15. August, 13 Uhr, in Gotha Station machen.

Die Pferdefreunde wollen den Friedensgedanken in die Welt tragen und auf eine Friedensglocke aufmerksam machen. Der Verein Friedensglocke plant, 2025, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, eine Friedensglocke nach Jerusalem zu bringen.

Zur Vorbereitung der spektakulären Aktion veranstaltet der Verein in den Jahren bis dahin Pferdetrecks in Deutschland. In diesem Jahr geht die Tour von Altenburg durch Mittelthüringen nach Witzenhausen (Hessen) und Hannoversch-Münden und Bad Pyrmont in Niedersachsen.