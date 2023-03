Osterlesung im Rathaus von Waltershausen

Waltershausen. Was am 29. März gelesen wird, wird noch nicht verraten.

Zu einer Osterlesung lädt für Mittwoch, 29. März, die Stadtverwaltung Waltershausen ein. Ab 14 Uhr erwartet die interessierten Besucher im historischen Rathaussaal eine Buchlesung mit gemütlichem Zusammensein bei Kaffee und Kuchen.

Da die Eintrittskarten für die Osterlesung jedoch nur in begrenzter Stückzahl vorhanden sind, sollten die Zuhörer sich an die Stadtbibliothek in der Brauhausgasse 2 in Waltershausen wenden. Dort gibt es die Tickets zum Preis von 4,95 Euro käuflich zu erwerben. Aus welchem Buch oder welchen Büchern an diesem Nachmittag rezitiert wird, ist nicht bekannt und soll erst am Veranstaltungstag verraten werden.