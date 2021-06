Palmen und Pelargonien für die Gothaer Innenstadt

Gotha. Das Gartenamt stellt auch in diesem Jahr wieder Pflanzkübel in Gotha auf. Neue Arten sollen für weitere Blickfänge sorgen.

Die Stadtverwaltung Gotha schafft weitere florale Blickpunkte in der Innenstadt. Neben der Bepflanzung, die bereits an der Wasserkunst und in Blumenkübeln an exponierten Punkten der Stadt zu sehen ist, sollen Palmen aufgestellt werden. Blumensäulen und -kugeln mit leuchtend roten Pelargonien komplettieren das Bild des Buga-Außenstandorts Gotha.

Zusätzlich zu den schon vorhandenen Kübelpflanzen, die im Gewächshaus des Garten-, Park- und Friedhofsamtes überwintern, konnten in diesem Frühjahr weitere Oleander und Cordylinen mit den dazugehörigen Kübeln angeschafft werden, so die Stadt.

Die Pelargoniensäulen und -kugeln sollen auf dem Neumarkt, in der Erfurter Straße und auf dem Arnoldiplatz aufgestellt werden mit Verweisen auf die Spender. An einigen Ortseingängen sollen zudem große mit Sommerblumen bestückte Blumenkübel die in der Stadt ankommenden begrüßen.

Die Anschaffung des Blumenschmucks unterstützten Sponsoren mit 3430 Euro. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) bedankt sich beim Autohaus Rainer Seyfarth Gotha, Automobile am Mönchhof Gotha, bei der Baugesellschaft Gotha, Eurovia Verkehrsbau Union Umpferstedt, Plandrei Landschaftsarchitektur Erfurt, Stadtwerke Gotha und der VR Bank Westthüringen Mühlhausen.