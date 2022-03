Palmen verschönern Gothaer Innenstadt

Gotha. Der Gewerbeverein Gotha ruft seine Händler auf, eine Palmenpatenschaft zu übernehmen. So soll die Innenstadt aufblühen.

Mit einer neuen Aktion will der Gothaer Gewerbeverein in den Frühling starten. So soll in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Kultourstadt GmbH die Innenstadt aufblühen. Unter dem Motto „GothaSür“ ruft Vereinsvorsitzender Andreas Dötsch die Händler auf, eine Palmenpatenschaft zu übernehmen.

Ziel sei es, für ein ansprechendes Flair beim Bummeln in der Fußgängerzone zu schaffen. Dafür sollen Palmen sorgen. Laut Dötsch können Händler sich für eine Palmenpatenschaft registrieren lassen. Die Pflanze werde zu Saisonbeginn vor dem Geschäft aufgestellt. Der Pate verpflichtet sich, die Kübelpflanze (Höhe: 1,80 Meter) mit ausreichend Wasser zu versorgen. In der Beschaffung koste eine Palme 300 Euro.