Auf dem Weg hinaus aus den Schulden helfen die Mitarbeiter der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle des Thüringer Arbeitslosenverbands in Gotha.

Gotha. Gothaer Schuldner-Beratungsstelle stellt sich auf wachsenden Bedarf in diesem Jahr ein. Der Landkreis fördert die Einrichtung.

Pandemie treibt im Landkreis Gotha die Schwächsten in die Schulden

Vor Schulden ist kaum jemand gefeit, vor allem nicht in der Pandemie. Das erkennt auch der Landkreis Gotha und setzt seine Förderung für die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstelle in Gotha fort. Die Einrichtung in Trägerschaft des Thüringer Arbeitslosenverbands erhält 2021 insgesamt 110.000 Euro, um weiter tätig werden zu können. Denn beinah 900 Haushalte im Landkreis waren 2020 überschuldet.